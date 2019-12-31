【科技】揭宇宙謎團 探AI潛能

黑洞曝光 證存重力波

近年重大科學發現之一，要數到2015年科學家驗證愛恩斯坦在百年前據廣義相對論的預測，透過觀測兩個黑洞相撞首次確認到重力波的存在，3名有份確認重力波的科學家在2017年獲諾貝爾物理學獎。2012年科學家亦宣布透過在瑞士的超級強子撞擊機實驗，發現符合「上帝粒子」希格斯玻色子描述的新粒子；它被認為是宇宙一切物質有質量的原因，學者形容是目前對宇宙最基本性質理解所缺失的最後資訊。今年4月科學家亦拍攝到首張黑洞照片，令人類對其印象不再停留於畫家筆下的構想。

火星亦是過去10年的熱門科技話題之一。NASA的火星探測車好奇號在2012年登陸火星後，先發現數十億年前可證明有河流流動的圓卵石，又在2014年發現複雜的有機化合物，顯示火星曾適合生命存在。探索火星的任務將會繼續，美國和歐洲明年會各自發射火星探測車，尋找火星上的古代微生物。

科技發展最直接影響人類是醫療技術方面，2012年科學家利用細菌的免疫防衛機制編輯其他生物的基因，發展出基因剪刀（CRISPR）技術，但技術有待進一步成熟。免疫療法亦是過去10年重要醫療發展，成為手術、化療及電療外第4種抗癌療法。

AI戰勝人類 影響深遠

人工智能（AI）亦是另一項影響人們深遠的科技。AI的深度學習（deep learning）更開始模仿人腦部分複雜的運作，圍棋程式AlphaGo在2017年擊敗真人世界冠軍，和先進的人臉辨識技術都是深度學習的例子。

（CNN/法新社）