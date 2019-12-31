【氣候】環保倒退 極端天氣破紀錄

2019料成史上第二酷熱

2016年是有紀錄以來最熱的一年，較19世紀工業革命前高1.1℃。從美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）今年頭10個月的數據看，2019年很可能將是另一個第二最酷熱的一年。世界氣象組織（WMO）本月報告稱，2019年概括了「人類活動衍生溫室氣體所推動、全球異常高溫、融冰、創紀錄海平面上升的10年」。

在這10年間，所謂世紀熱浪、世紀水災、世紀暴雪，都愈趨常見，破壞力驚人的風暴一再出現，吹襲日本、菲律賓和加勒比海等地，香港過去10年發出3次10號風球，也是自1970年代以來最多。隨着不少風暴威力強勁，遠超現時最高級別風暴門檻，氣象專家已倡議增設風暴級別。此外，如亞馬遜的熱帶雨林因濫伐而萎縮、澳洲大堡礁珊瑚嚴重白化、山林大火特大持久、冰川乃至永久凍土層融解、生態瀕危或滅絕等現象，甚至意大利威尼斯多次水浸，以至印尼因水位上升憂慮而開始遷都，這皆被視為氣候危機警號。

改善成敗關鍵在今年

那麼，這10年各國如何應付氣候暖化呢？2015年，中美等195國締立《巴黎協定》承諾減排，曾使關注環保人士欣慰，期望國際領袖能抓緊機會遏止氣候暖化。可是年復年的峰會爭拗不止，質疑全球暖化的政治人物還相繼當選執政，特朗普上任美國總統後，率先帶領美國退出《巴黎協定》，拖累整體環保減排成效。巴西、澳洲等國目前的領袖均是氣候暖化的質疑者，上台後都令環保開倒車。國際科學家在今年「氣候緊急狀態」聯署信中指出，富裕國家無可避免地得領導遏止氣候變化，停止採用化石燃料，並追求可再生能源和碳捕獲技術，但發達國家對這些呼籲都充耳不聞。

聯合國環境署表示2020年將是氣候環境成敗關鍵的一年，多個國際會議將召開，為未來10年的環境行動奠立基調和議程。