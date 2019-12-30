印尼記協：記者受襲六成涉警暴

印尼今年主要有3次大規模示威，包括5月總統選舉公布結果後雅加達發生騷亂；8至9月間西巴布亞省及巴布亞省的反種族歧視示威；以及9至10月間國會通過削弱肅貪委員會法案，及推動刑法修正案而掀起的學運。報告指出，今年當地記者遭受暴力的個案主要發生在有關示威現場，其中30件與警察有關，大多涉及記者記錄警察執法情况時遭威脅。

報告羅列多項警暴例子，如美國有線新聞網絡（CNN）記者5月22日在雅加達採訪拍攝到警員向已被制服的示威者施以暴力後，被警員強行刪片，並在表明記者身分後仍遭攻擊。Narasi TV記者採訪國會修法抗議時，用於拍攝的手機被警員搶走及丟到地上踩踏等。新聞網站tirto.id的記者亦遭警員拳打腳踢，送入警車帶走。

將增假新聞罪 業界憂被噤聲

協會亦談及印尼政府亦擬推動刑法修正草案，其中10條擬新增的條文可能會威脅新聞自由，包括侮辱正、副總統及政府；報道錯誤或不實新聞；侮辱宗教以及譭謗等，可能令不滿報道者藉法律手段迫使記者噤聲。

無國界記者組織（RSF）今年公布的新聞自由排名，印尼在180個國家及地區中排名第124。

（雅加達郵報）