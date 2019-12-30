民眾健康意識升 政策見成效 洗酒鬼惡名 俄人增壽

俄羅斯位處苦寒北國，國民向來慣飲烈酒「禦寒」，對有「生命之水」稱譽、酒精濃度通常達35%至50%的「國酒」伏特加更是鍾愛有加。前總統葉利欽（Boris Yeltsin）在位年間，不時公開飲酒失態，成為經典。然而現總統普京上台後屢以健康生活形象示人，上行下效之下限酒初見成效。

聯邦政府數據顯示，俄羅斯2018年酒精消費較2008年減少了一半。世界衛生組織10月發表報告亦指出，俄國的酒精消耗量由2003年至2016年間減少了43％，現時人均純酒精消耗為每年9公升，低於法國或德國。

禁公共場所飲用 加酒精消費稅

如今，名酒品牌Smirnoff坐落莫斯科市中心的第一間伏特加酒倉，成了藝術文化中心；觀看冰上曲棍球比賽的球迷飲的是不含酒精的拉格啤酒；匿名戒酒團體始見於1988年，現僅首都莫斯科就有165個。

俄國衛生部長斯克沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）說：「我們的領袖展示了怎樣勤力工作仍能維持健康生活態度的榜樣。」

在健康意識提升以外，普京政府嚴厲的限酒政策亦見成效，促成俄國在近30餘年來的第三波酒精消費低潮。普京政府自2003年左右，一再推出政策措施遏止酒精消費，包括把啤酒等酒精含量不超過10％的飲品一律歸納為酒類，限制出售地點和時間，不准在體育賽事或晚上賣酒，禁止在公共場所飲酒及電視播放酒類廣告，提高酒類的最低價格兼加徵酒精消費稅。

罪案減 人均預期壽命10年增5歲

俄國人過去飲酒成風，衍生家暴等社會問題，甚至構成致命主因，特別是對男性。實行了遏止飲酒措施後，飲酒人士觸犯的罪案數目由2016年的逾44萬宗降至去年的35.2萬宗。人均預期壽命自2008年已經增加了5年，去年達73歲。

負責推動遠離酒精運動的斯克沃爾佐娃表示，政府下一個目標是使國民人均純酒精消耗量，低於世衛建議的每人每年8公升上限，所以打算把現行飲酒合法年齡由18歲提高到21歲，向小至3歲的孩子灌輸不飲酒的好處。她說：「我們想培養健康生活習慣……在潛意識的層面上。」

（金融時報/BBC）

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