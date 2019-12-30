刀手闖紐約猶太人居所 狂斬5人

屋內人聚集慶祝「光明節」

案發於羅克蘭縣的蒙西（Monsey）猶太教拉比（rabbi，猶太教領袖和經師）羅滕貝格（Chaim Rottenberg）的住所。猶太教正統派公共事務委員會（OJPAC）人員格斯特特納（Yossi Gestetner）稱襲擊在當晚10時發生，當時有不少人在該住所內慶祝光明節（Hanukkah）。

美國傳媒稱一名男子揮舞砍刀在活動上施襲，OJPAC稱全部5名傷者已送院治療，當中兩人重傷，其中一人被刺最少6刀。據報傷者中有一人是羅滕貝格的兒子。

事發時在現場的65歲男子科恩（Aron Kohn）憶述，刀手踏進門口就施襲，人們都來不及反應。他又指兇手試圖闖進旁邊一間猶太教堂，但教堂內的人把門鎖上。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）下令紐約州警察的仇恨犯罪部門立即調查此案，紐約市警局的反恐部門也表示他們正密切監控此案。紐約市警方因應近期一系列反猶太人威脅及襲擊後，上周五稱會加強巡邏當地猶太人社區。

（路透社/BBC）