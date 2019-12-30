泄逾千新年受勳者地址 英政府致歉

遭意外公開地址的1097個知名人士包括殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John，圖）、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）和前刑事檢察專員桑德斯（Alison Saunders）。內閣辦公室發言人承認一份2020年新年授勳名單版本遭錯誤公開，當中包括獲嘉獎人士的門牌號碼、郵編等地址資料，相關文件在公開約一小時後已被移除。

私穩組織批荒謬 律師料「從輕」處理

發言人又稱已將事件向資訊專員辦公室（ICO）報告，和直接聯絡所有受影響的人。ICO有權就外泄資料事件作出罰款，辦公室稱會調查事件，不過有律師認為ICO會判斷事件不太嚴重，僅警告內閣辦公室要改善問題。

有專門處理數據權益的律師指出，政府可能面臨ICO或被公開地址人士所採取的法律行動。

一名前內閣大臣批評事件是「徹底的災難」。關注私穩問題的組織Big Brother Watch形容外泄資料事件「荒謬而不可原諒」，而政府在數據保護方面的表現亦令人極度憂慮。

（BBC/金融時報）