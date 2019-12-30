拒理26萬人聯署 悉尼照放除夕煙花

山火重災區 市民稱濃煙已夠多

悉尼的海港除夕煙花匯演每年吸引成千上萬遊客親臨觀賞，帶來1.3億澳元（7億港元）經濟收益。市政府今年也斥資650萬澳元（3534萬港元）籌備，但所在的新南威爾士省是澳洲熱浪和山火重災區，已有逾600萬英畝林地遭焚毁，包括樹熊等的棲息地。有民眾遂請願取消悉尼煙花，改將經費投放於支援義務滅火的消防員、受火災和乾旱影響的農民，或關顧野生動物。

Change.org其一請願信寫道：「所有省份該向煙花說『不』。空氣中已夠多濃煙了，此舉可傷害某些人。」另一請願信呼籲取消煙花，讓受災者知道「比起娛樂，我們更關心他們的創傷」，發起人還建議代之以豎立一個大樹熊於悉尼橋上，及捐款予滅火英雄。

當局：喊停「無濟於事」反挫經濟

悉尼市政府發言人卻稱取消慶祝「無濟於事」，籌備15個月間已用掉大部分預算，喊停反而重創市內經濟活動，破壞國內外前來度節的旅行計劃。市議會補充指已捐62萬澳元（337萬港元）支援應對叢林大火和乾旱，還將在電視直播煙花期間宣傳紅十字會救災基金。但新南威爾士省鄉郊消防局不排除在最後一刻取消活動。

其餘城市方面，堪培拉宣布首都行政區實行禁火令至周三早上6時，取消原定大除夕晚上9時與元旦零時兩場公民廣場煙花。但布里斯班駁回取消煙花的網上請願，墨爾本亦準備除夕和元旦放煙花，儘管距之約4個小時車程的東吉普斯蘭地區周日受三場大火威脅，維多利亞省緊急事務專員呼籲約3萬居民和旅客馬上撤離。

（澳洲廣播公司/法新社/彭博社）