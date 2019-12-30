陷彈劾風波 「Twitter總統」用字趨負面

報道分析特朗普自2017年1月就職至今年12月初的逾8200則帖文，指2017年帖文有負面含義的佔14.9%，到2019年上升到16.4%；同時間正面的帖文則從24.5%跌至19.9%。這種改變在今年秋天更明顯，因當時正醞釀彈劾他；統計顯示帶有負面含意的用字自8月從不到15%升至10月超過19%。

藉憤怒情緒刺激選民盲撐

得州理工大學（Texas Tech University）傳播學教授奧特（Brian Ott）指特朗普的帖文可分成3類：掩飾（dissembling）、轉移視線（distracting）、抹黑（discrediting）。奧特稱特朗普對付彈劾時避用分散注意力的方法，因他不能改變有關彈劾的新聞敘述，只好改用另外兩種手段。其他專家認為，特朗普應付「烏克蘭門」時，亦常把自己營造為「受圍困者」的角色。

專家指出，特朗普和其他政客都常用憤怒情緒刺激支持者，確保後者會投票支持他，因為支持者若感到他的總統職位受威脅，很可能在憤怒之下忽視其他矛盾理據而盲撐他。

（今日美國）