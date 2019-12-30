轉貼告密者姓名 特朗普捱轟 Twitter帖文稱「烏克蘭門」屬虛構 傳媒質疑未證實

特朗普上周五轉載的帖文，來自@surfermom77的帳號，後者自稱是「100%特朗普支持者」，轉載帖文後來被移除出特朗普Twitter的時間軸（timeline），但仍可透過直接連結找到。該帖文爭議之處，不止是公開了「烏克蘭門」懷疑告密者的姓名，又不準確地宣稱告密者「承認虛構言論的偽證罪名」，又指告密者受到眾議院情報委員會主席希夫的保護。英美傳媒質疑這些說法並未實證。以上做法隨即惹來美國輿論炮轟，民主黨人和前執法部門官員紛紛斥責特朗普無視法例。

保護告密者法律 不約束總統

在上周四（26日），特朗普還在Twitter轉載了連任競選團隊「戰情室」帖文，連繫到保守派《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）在12月3日的報道，後者大字標題提到懷疑告密者的身分。

根據美國聯邦法律，告密者獲保證受到保護，但法律上保密限制不真正適用於總統，後者有權下令公開揭密者的身分。有專攻告密者保護法律的律師向《華盛頓郵報》指出，弔詭之處在於總統有責任保護這人，特朗普卻違反相關法律。

自「烏克蘭門」醜聞爆發並引發彈劾程序後，特朗普反覆出聲要求公開告密者身分，甚至斥對方是「間諜」。告密者的律師只稱當事人是美國情報體系成員，但隨着彈劾調查推進，保守派傳媒開始流傳他是中情局一名分析師。告密者8月揭密指特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基在7月25日通電話時，向對方施壓要求宣布調查潛在大選對手、民主黨前副總統拜登及其兒子，做法涉嫌違反禁止利用外國干預選舉的法律。

「100%特朗普支持者」疑假帳號

事件另一焦點是Twitter帳戶@surfermom77，該帳號曾發表反伊斯蘭內容，以及散播前總統奧巴馬是穆斯林的陰謀論。美聯社報道指該帳戶的特徵接近可自動發文的假帳戶，「包括比例不尋常地高的活動量，以及封面照片使用網上庫存影像等」。fb有禁制披露懷疑揭密者身分的政策，但Twitter沒有，後者回應美聯社查詢時，指@surfermom77未有違反Twitter規則，但其後向CNN確認，禁制了另外一些特朗普有轉發帖文的親特朗普帳戶。

（綜合報道）