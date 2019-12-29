擬建運河控制權未明 被質疑架空國際公約

公約規定，非黑海國家派遣軍艦穿過有關海峽前，必須先通知土耳其，數量、逗留日期及噸位等，而且有限制，但一般情况下潛艇不能經過，而包括黑海國家在內的所有航空母艦亦被禁止。外界關注伊斯坦布爾運河會否保留公約對軍用船隻的限制，抑或交由土耳其全權控制。土耳其前外交官于爾根（Sinan Ulgen）認為，新運河或會為美國軍艦打開前往黑海的大門，引起莫斯科憂慮。

前外交官：或為美軍艦開往黑海大門

公約賦予土耳其管理海峽的特權，相對地該國須確保所有民用船隻在非戰時期都可自由越過海峽，只能收取最基本的稅和相關費用。由於伊斯坦布爾運河不受公約所限，理論上可以徵費。埃爾多安就曾稱新運河的收益除了可於短期內補償成本，更可成為永久資金來源，又直言：「《蒙特勒公約》為土耳其帶來什麼收益和損失？我們將通過伊斯坦布爾運河證明這點。」惟前文化及旅遊部長居納伊（Ertugrul Gunay）指，若要令運河造價顯得合理，當局幾乎必定要收費，但船舶或因此繼續排隊使用收費低廉的博斯普魯斯海峽，令運河疏導成效有限。

（路透社/每日晨報/自由報）