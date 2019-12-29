貨船擱淺伊斯坦布爾 建運河爭議再起 土耳其總統藉機重提計劃 新市長反對

博斯普魯斯海峽（Bosphorus strait）是將伊斯坦布爾切割為歐亞兩個部分的天然航道，連接黑海和馬爾馬拉海，船隻可經由後者通往地中海，被俄羅斯及其他黑海國家視為重要的海運及海軍通道，亦是全球最繁忙的航海路線之一。一艘在利比里亞註冊的貨櫃船上周五由烏克蘭駛向伊斯坦布爾港期間報告引擎故障，並在海峽中擱淺。當局指事件沒有造成傷亡或海洋污染，但事後該海峽要一度封航，讓拖船將貨櫃船拖走。路透社指該海峽過往甚少發生同類意外。

料耗982億 稱要跟蘇伊士巴拿馬齊名

總統埃爾多安事後藉今次意外，重申在伊斯坦布爾開挖新運河的重要性。他提出的「伊斯坦布爾運河」（Kanal Istanbul）長45公里、闊400米，同樣連接黑海和馬爾馬拉海，預計耗資750億里拉（約982億港元）。政府聲稱新運河每天可讓160艘船通過，較目前博斯普魯斯海峽的每天約150艘船稍多。埃爾多安曾揚言新運河要跟埃及蘇伊士運河及中美洲的巴拿馬運河齊名，但隨着土耳其去年陷入貨幣危機，當局須凍結所有大型項目投資，直至上月才重提計劃。今年爆冷擊敗執政黨候選人成為新任伊斯坦布爾市長的伊馬姆奥盧（Ekrem Imamoglu）隨即明言反對，警告項目開支極高，更會嚴重破壞該市環境。

工程建築界：恐毁動物棲息地淡水流域

伊斯坦布爾缺乏綠色空間的問題向受關注，當局2013年計劃強拆蓋齊公園，即曾觸發大型示威。當地工程師及建築師組織指出，新運河會穿過一個潟湖，摧毁對海洋動物和候鳥極重要的棲息地，項目亦可能破壞兩個為該市提供近1/3淡水的流域，並令地下溪流的鹽度上升，危害西部農業用地。反對派及環保人士呼籲民眾聯署抗議。自上周四以來，市內都市化負責部門的多個辦公室外都出現遞交請願書的人龍，估計有數百人參與。

埃爾多安在掌權17年間，透過廉價的外國信貸大興土木，以推動經濟發展，但未知今次項目將如何融資。中央政府提出以讓民間參與的「建造、營運及移交」（BOT）模式推動項目，假若失敗就會動用預算，但業界質疑土耳其大型銀行會否為項目提供資金。當地6間銀行9月簽署聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI），規定銀行擴大融資前必須評估項目對社會和環境的影響。

（路透社/CNN/中東之眼）