稱為領袖報復 ISIS極端組織處決11基督徒

該段配有阿拉伯語字幕的近1分鐘短片，由ISIS宣傳機構Amaq發放。片中武裝分子們排在一列蒙眼跪下的橙色囚衣俘虜背後，居中男子槍殺跟前一人，左右各5名俘虜便被斬下頭顱。接着居中者表示，這是「向基督徒傳遞的信息」，所有被殺者都是從東北部被擄的基督徒，殺死他們是為ISIS創辦者巴格達迪與該極端組織發言人遇害報復。目前未知被處決者確實身分。

美國特種部隊10月底突擊巴格達迪位於敘利亞西北部的藏身處，逼使他自殺，其發言人則被殺。盤據尼日利亞博爾諾州的聖戰組織「 伊斯蘭國西非省」（ISWAP）武裝分子為此，近日發動連串針對基督徒的報復行動。2016年從博科聖地分裂出來的ISWAP矢言效忠巴格達迪和建立伊斯蘭國家，迄今已成為西非一大聖戰力量。國際危機組織稱其成員約有3500人至5000人。

（路透社/紐約時報）