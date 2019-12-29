汽車炸彈襲索馬里 至少90死逾百傷

事發於摩加迪沙（Mogadishu）西南面的「Ex-control Afgoye」保安檢查站兼繳稅中心，現場為十字路口，位置接近國立大學和軍校。一輛裝有炸藥的貨車當地時間昨日早上近8時撞入檢查站，引發爆炸，許多車輛燒焦變形，死傷枕藉。目擊者馬希布說，爆炸發生時，剛巧有多輛載着學生返學的巴士經過，另有消息當時剛好有土耳其工程師團隊在場。另一目擊者薩卡里耶指爆炸摧毁其汽車多面車窗，現場有多具焦屍，部分燒到無法辨認。

兩土國工程師遇害 死者多為大學生平民

摩加迪沙市長奧馬爾稱，確實死亡人數尚待確認，「但肯定將不少，大部分是無辜的大學生與平民」。一名國會議員在twitter指死者逾90人，包括17名警員。該國外長確認，事件中有兩名土耳其工程師遇害。土耳其是索馬里的主要捐助國，資助興建基建和醫療項目，又協助培訓索馬里士兵。

料與索馬里青年黨有關

迄今未有組織承認施襲責任，但外界普遍推測是跟蓋達有聯繫的索馬里青年黨。該組織在索馬里活動逾十年，成員約有5000至9000人，近5年曾向首都等地的酒店、政府部門和商場等，發動過13次汽車炸彈等襲擊。最嚴重一次是前年10月，兩輛炸彈貨車襲擊一間著名酒店，造成512死近300傷。

（衛報/法新社/路透社/紐約時報）