普京領導20年 軍事改革見成效

蘇共倒台後，葉利欽政府的「震盪療法」不但未能重振國家，反令經濟陷入困境。1999年8月9日，葉利欽令人意外地委任時為聯邦安全局（最主要情報部門）局長普京為第一副總理，並欽點他為接班人，一周後國會更直接批准他接任總理。時年僅46歲的普京上任不久即爆發第二次車臣戰爭，他憑強硬態度迅即贏得民心，成為翌年總統大選取勝的一大關鍵。

初年把握油價升優勢 改善民生

哈佛大學俄羅斯研究專家瓦克魯（Alexandra Vacroux）指出，普京把握當年油價上升的優勢，成功將部分油元注入俄國經濟，改善民眾生活水平，加上初年經濟決定優秀，改善了營商環境，尤其是統一全國法規，對恢復國家法律和秩序極為重要。

中東彰顯國際影響力

安內之後就是攘外，蘇聯解體後，繼承的俄羅斯國際地位下降不少，歐盟和北約東擴令俄國在戰略上倍感威脅，尤其是中亞和烏克蘭的連串民主浪潮，在莫斯科眼中更是劍指自己的「顏色革命」。儘管出兵克里米亞以及涉嫌挑起烏克蘭內戰，招至西方制裁，但俄羅斯在中東的角色愈來愈重，包括一手保住敘利亞的巴沙爾政權，顯示俄羅斯仍是舉足輕重的大國。到近年莫斯科跟中國走近，也令不少歐美戰略家警惕。

另一較容易受忽視的部分，是普京自2008年南奧塞梯戰爭後推動的軍事改革。歐美不少觀察家認為這次長期改革極為成功，令俄軍現代化和實戰能力提升甚多，這次高超音速導彈開發亦是其中一環。防長紹伊古上周表示，今年俄武裝力量完成換裝計劃，現代化武器裝備佔比達到68.2%，俄武裝力量作戰能力今年提高了14%。在北約多國同期縮減軍事支出之際，西方和俄羅斯的軍事戰力可謂此消彼長。

明報記者