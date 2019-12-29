俄部署高超音速導彈 軍備競賽恐重燃 領先全球 稱能穿透任何防衛系統

國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，首批「先鋒」（Avangard）導彈已在上周五早上10時正式服役，形容是「標誌性事件」。紹伊古沒有披露「先鋒」導彈的部署地點，但戰略導彈主管卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）當日稍後在一個會議上表示，新導彈部署在毗鄰哈薩克的奧倫堡地區小鎮亞斯內（Yasny）。

可攜核武 飛行中能變向難攔截

俄羅斯總統普京曾表示，「先鋒」導彈飛行速度達音速27倍，能承受高達2000℃高溫，並可攜帶200萬噸級核武。「先鋒」配備滑翔系統，具有高移動性，能在飛行途中改變方向及高度，其高速、可變路徑和低飛（能較易避開雷達）都較一般洲際導彈具優勢，令敵方難以攔截，「就像隕石、火球般飛向目標」。他上周二（24日）表示，「先鋒」系統能穿透現時及未來任何導彈防衛系統，稱目前沒有國家像俄羅斯般擁有高超音速武器，「西方和其他國家正嘗試追趕我們」。

中國和美國近年也致力發展高超音速武器，但仍未達部署階段。美國空軍採購和技術主管羅珀（William B. Roper）上周五說：「中俄將高超音速武器列為國家優先項目，我們則沒有。現在各部門都有大型高超音速計劃，希望急起直追。」美國軍方高層官員曾表示，美國計劃2022年底前部署自家的高超音速武器，但有專家質疑美國的這個時間表太樂觀。

《紐約時報》引述美國官員稱，他們不懷疑俄方已有實戰高超音速武器，並稱若「先鋒」武器系統能像普京所言般有效，將使已極具威力的俄國核武部隊變得更強。不過，不少武器專家質疑俄方聲稱「先鋒」可躲避所有導彈防禦系統說法的可信性，亦淡化新武器的威懾力。武器控制協會行政總監金博爾（Daryl G. Kimball）指出，相信「先鋒」的部署量不多，預料只有數十枚，相比起現時俄羅斯現時「可怕的核武庫存」，威脅並沒有大增。

外交界：為簽限武條約爭籌碼

《紐時》亦引述現任和前任外交官稱，俄羅斯的宣布亦有可能是要作為與美國限制戰略核彈頭談判的籌碼。《新削減戰略武器條約》（New START）將於2021年下任總統就職後不久到期，總統特朗普一直不肯承諾續期，稱除非中國和其他核子國家加入。核武規模僅約美俄五分之一的中國已表明，對任何限武機制不感興趣。

俄方表示，按照2010年New START條約的檢查條款，上月26日安排了美方專家視察一枚「先鋒」導彈。美國國防部官員確認曾有檢察人員視察，但未有進一步評論。

（紐約時報/路透社/BBC）