日未來首相熱門涉不倫戀 小泉進次郎被揭挪用政治資金幽會

雜誌《週刊文春》周四刊登一篇以「進次郎用政治資金支付不倫酒店費用」為題的報道，指根據小泉的政治資金收支報告，他過去9年報稱在東京酒店住宿開支約180萬日圓（約12萬港元）。記者質疑小泉平日住在東京赤坂的議員宿舍，理應毋須租住酒店，於是就此展開調查，發現當中包括一張在2015年6月入住輕井澤王子酒店、費用為10萬日圓（約7100港元）的收據，抬頭是其資金管理團體「泉進會」。

被指與已婚女企業家交往

報道稱，當日小泉曾到輕井澤出席年輕企業領袖的聚會，當時他跟一名據指長得像女星廣末涼子、曾獲「日經年度最佳女性獎」的女企業家A交往，當時A已婚並育有子女，但小泉仍與她發展成親密關係。兩人出席聚會後一同入住王子酒店，雖然分住不同房間，但報道指A當晚有到小泉的房間逗留至凌晨，質疑小泉挪用政治資金與A幽會。後來A打算和小泉正式一起而與丈夫離婚，但小泉覺得負擔沉重而疏遠對方。

《文春》2015年時曾報道，小泉同年7月與另一名復興廳前職員在東京都酒店密會。《東京體育》周四亦引述消息，稱小泉當時還有和一名女主播交往，對方為了與他結婚而辭職，令小泉覺得過於沉重，最終分手收場，但這意味他或曾一腳踏三船。他今年8月宣布與著名電視主播瀧川雅美閃婚，兩人的孩子預定下月出世。

報道還指控「泉進會」及另一個資金管理團體，涉嫌在2012至2018年間，以製作文宣的名義向一間空殼公司支付4300萬日圓。記者到涉事公司登記在千葉縣野田市的地址視察，發現只是一棟民宅，而且沒有登記為法人。記者後來到屋主曾工作過的印刷公司查詢，得知他曾是該公司的營銷員，但不懂得設計或製作海報，有印刷公司社長又質疑涉事公司收費遠高於市場價格。屋主則稱自己登記為自僱人士，接到文宣工作後會交予其他承辦商，否認非法收受回佣。

小泉昨日出席內閣會議記者會時，對於不倫醜聞只回應稱「關於私事，我無話可說」，又強調沒有使用政治資金，「我向事務所確認過，是按照法令正確地處理」。

（週刊文春/東京體育/共同社）