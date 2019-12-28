日未來首相熱門涉不倫戀 小泉進次郎被揭挪用政治資金幽會

【明報專訊】被視為日本未來首相熱門的日本環境大臣小泉進次郎（圖），爆出與人妻有不倫之戀，當中更涉及不當使用政治資金，如支付幽會的酒店住宿費，未婚前更曾「一腳踏三船」。他旗下兩個政治資金管理團體亦被指涉嫌以製作選舉及政治活動文宣的名義，將4300萬日圓（約305萬港元）流向一間空殼公司。小泉進次郎是前首相小泉純一郎的兒子，今年9月首度入閣，被視為首相安倍晉三的熱門接班人之一。他昨日（27日）拒絕回應私事，但強調沒有挪用政治資金。
雜誌《週刊文春》周四刊登一篇以「進次郎用政治資金支付不倫酒店費用」為題的報道，指根據小泉的政治資金收支報告，他過去9年報稱在東京酒店住宿開支約180萬日圓（約12萬港元）。記者質疑小泉平日住在東京赤坂的議員宿舍，理應毋須租住酒店，於是就此展開調查，發現當中包括一張在2015年6月入住輕井澤王子酒店、費用為10萬日圓（約7100港元）的收據，抬頭是其資金管理團體「泉進會」。
被指與已婚女企業家交往
報道稱，當日小泉曾到輕井澤出席年輕企業領袖的聚會，當時他跟一名據指長得像女星廣末涼子、曾獲「日經年度最佳女性獎」的女企業家A交往，當時A已婚並育有子女，但小泉仍與她發展成親密關係。兩人出席聚會後一同入住王子酒店，雖然分住不同房間，但報道指A當晚有到小泉的房間逗留至凌晨，質疑小泉挪用政治資金與A幽會。後來A打算和小泉正式一起而與丈夫離婚，但小泉覺得負擔沉重而疏遠對方。
《文春》2015年時曾報道，小泉同年7月與另一名復興廳前職員在東京都酒店密會。《東京體育》周四亦引述消息，稱小泉當時還有和一名女主播交往，對方為了與他結婚而辭職，令小泉覺得過於沉重，最終分手收場，但這意味他或曾一腳踏三船。他今年8月宣布與著名電視主播瀧川雅美閃婚，兩人的孩子預定下月出世。
報道還指控「泉進會」及另一個資金管理團體，涉嫌在2012至2018年間，以製作文宣的名義向一間空殼公司支付4300萬日圓。記者到涉事公司登記在千葉縣野田市的地址視察，發現只是一棟民宅，而且沒有登記為法人。記者後來到屋主曾工作過的印刷公司查詢，得知他曾是該公司的營銷員，但不懂得設計或製作海報，有印刷公司社長又質疑涉事公司收費遠高於市場價格。屋主則稱自己登記為自僱人士，接到文宣工作後會交予其他承辦商，否認非法收受回佣。
小泉昨日出席內閣會議記者會時，對於不倫醜聞只回應稱「關於私事，我無話可說」，又強調沒有使用政治資金，「我向事務所確認過，是按照法令正確地處理」。