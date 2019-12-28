拒委任親伊朗總理 伊拉克總統威脅辭職

反政府示威者堵路燒大樓

伊拉克民眾10月1日發起示威並持續至今，抗議貪污及伊朗干預伊拉克內政等問題，多個星期示威造成數以百計民眾死亡。邁赫迪在11月引咎辭職，國會遂研究推舉誰人接任。親伊朗陣營曾提出推舉前高等教育部長蘇海勒（Qusay al-Suhail）接任但被薩利赫拒絕，於是再提議巴士拉省（Basra）省長艾達尼（Assaad al-Aidani）。憲法規定總統有義務向國會最大派別所推舉的人選提出籌組政府要求，但薩利赫去信國會表示拒絕委任被視為伊朗人選的艾達尼。此舉或被視為違憲，薩利赫亦表示已準備辭職。

民眾對薩利赫威脅請辭意見兩極，有人感謝他拒絕腐敗黨派的人選，亦有人認為辭職會引起混亂，令有關政黨更加控制國家，稱他應留任抵抗這些政黨，因他是唯一可確保提名民族主義候選人為總理的屏障。

伊拉克近期的示威浪潮除了不滿腐敗的政治階層，亦對研究推舉體制內人士擔任下屆總理的政治領袖感到憤怒。在南部的納西里耶、巴士拉和迪瓦尼耶，有民眾焚燒車胎和堵塞主要道路和橋樑，納西里耶有民眾縱火燒政府大樓，迪瓦尼耶更有人焚燒親伊朗民兵的新總部。

（法新社/中央社）