哈薩克客機墜毁12死

同型號客機航班取消

涉事Z92100航班屬於福克（Fokker）100客機，載有95名乘客和5名機組人員，阿拉木圖機場表示客機在當地時間早上7時22分急墜。哈薩克民航委員會指，客機起飛時急墜並撞破混凝土圍欄，再撞向一幢兩層高建築物，幸撞擊未有造成起火。有照片可見機首撞向建築物嚴重損毀，機身斷開。路透社記者在墜機發生後不久前往事發機場，指現場很大霧。

生還者：起飛兩分鐘震動失控

有生還者向新聞網站Tengrinews表示，客機急墜前聽到可怕的聲音：「客機在打斜飛行，所有情况就像電影般：尖叫、大叫、人們在哭。」另一名生還者稱，客機起飛後爬升時約兩分鐘就開始震動，然後失控下墜。死者出生年份為1940至1986年不等，即年約33至79歲不等。

民航委員會隨即宣布暫停所有使用相同機型的航班。副總理斯克里亞爾（Roman Sklyar）表示，客機墜毀前，機尾兩次觸及跑道，起落架已收起，現時不排除空難涉及人為失誤或技術問題，將成立委員會展開調查。總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）稱，會按法律嚴懲須為事件負責的人。

哈薩克首廉航自居 3年前有事故

Bek Air在1999年成立，最初提供貴賓飛行服務，後來自稱為哈薩克首間廉航公司，旗下機隊包括7架福克100客機。由福克公司生產的福克100客機屬中型雙渦輪噴射客機，1986年首飛，到1997年停產前合共生產283架。2016年3月27日，Bek Air另一架福克100客機也曾發生事故，因起落架發生故障在首都阿斯塔納（現名努爾蘇丹）機場緊急降落，機上百多人無恙。

（路透社/BBC/衛報）