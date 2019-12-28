日派自衛隊赴中東 首相官邸爆抗議

涉兩巡邏機1驅逐艦

中東局勢隨着美伊關係惡化而持續升溫，過去數月多次發生油輪在波斯灣地區遇襲事件，包括一艘日本油輪。內閣官房長官菅義偉昨日在記者會上表示，日本有近九成原油來自中東，「中東的和平穩定，對維持包括日本的國際社會和平與繁榮非常重要」。當局計劃下月先派遣兩架現正在吉布提附近作反海盜巡邏任務的P-3C巡邏機，赴中東執行情報收集任務，翌月再派出一艘配有直升機的驅逐艦，共涉及260名自衛隊成員。任務範圍涵蓋阿曼灣、阿拉伯海北部及亞丁灣的公海海域，但不包括霍爾木茲海峽。日本作為美國盟友，同時與伊朗保持友好關係，將不會加入當地由美國主導的聯盟，但會與各國分享情報。

自衛隊將按《防衛省設置法》規定作「調查研究」任務，但若遇上突發情况，防衛大臣可援引自衛隊法發出海上警備行動命令，允許自衛隊使用武器保護日本船舶。任務為期一年，內閣將於明年12月再決定是否擴大自衛隊在中東的活動。

被指「不許討論」蔑視和平憲法

有團體昨到首相官邸外示威，抗議政府的決定，主辦單位表示約有300人參與。參與示威的社民黨副黨首福島瑞穗表示，內閣在今年工作結束之際才作出決定，是展現出外界「不許討論」的態度。共產黨參議員井上哲士說，這是蔑視和平憲法第九條的做法，「絕對不能容忍」。

（路透社/NHK/產經新聞）