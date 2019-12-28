與美深層矛盾 聯手組護航聯盟

美學者：華藉軍演吸引軍備買家

這次軍演目的之官方說法是反恐及反海盜訓練，華府外交智庫威爾遜中心學者格里爾（Lucille Greer）在《外交家》網站指出，北京對海盜問題有正當的關注理由，「非洲之角」地區海盜猖獗早成國際焦點，但華府對中方以反海盜之名所作的戰略動作深抱懷疑，最重要的個案是中國在東非吉布提的海軍基地。

格里爾認為，中方跟伊朗的軍演還是為了在擁有能源戰略利益的中東地區展示軍事能力，畢竟作為全球第二大石油消耗國，中東能源必然是國安優先事項。她又認為，中方寄望軍演可吸引更多軍備買家，即使北京要在中東取代美國的頭號軍火賣家地位至少短期內不可能，但區內各國本就經常借北京為籌碼，來跟華府洽談售武時討價還價。

印度學者：長遠巴基斯坦料加入

新德里智庫「觀察家研究基金會」的拉賈戈帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）在《外交家》另一文章指出，俄羅斯和伊朗本來也有自身的波斯灣倡議，例如俄方的「波斯灣集體安全構想」和伊方的「霍爾木茲和平奮進」（HOPE）等，故中、俄、伊三國都有原因利用三國海軍演習展示加強同一陣線。

身為印度學者，拉賈戈帕蘭還警告，值得注意的是，這次軍演位置跟巴基斯坦也頗接近，巴基斯坦長遠而言也可能加入這種聯合軍演。巴基斯坦向來跟中國關係密切，在中東局勢上則較親沙特，但跟德黑蘭關係亦不差，軍方總參謀長巴傑瓦上月才訪問伊朗商討加強合作，總理伊姆蘭‧汗本月亦曾訪問沙特阿拉伯。

明報記者