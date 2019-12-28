首伙中俄聯合軍演 伊朗：證不會被孤立

俄學者：華欲於中東扮演更積極角色

伊朗前年曾跟中國在霍爾木茲海峽舉行海上軍演，但同時加入俄羅斯則是首次。中方前日公布派出西寧號導彈驅逐艦參加，俄方昨日則稱派出波羅的海艦隊的3艘軍艦，包括一艘護衛艦、液貨船和搜救用拖船。軍演位置是印度洋和連接霍爾木茲海峽的阿曼灣，該海峽是中東能源運輸的戰略要衝，佔全球海上出口石油量四成。

伊朗宣稱演習目的是增加保障國際貿易路線安全的經驗，和加強打擊恐怖主義和海盜的合作、交流海上救援經驗。

伊朗國營電視台指，軍演項目包括營救起火和受海盜攻擊的船舶。但德黑蘭也不諱言軍演存在外交意義，海軍准將塔哈尼（Gholamreza Tahani）稱，聯合軍演顯示三國關係已達至「有意義水平」，說：「今次軍演的信息是透過合作與團結達至和平、友誼及長久安全……結果將表明伊朗不會被孤立。」

CNN：美勢視演習為挑釁

因應霍爾木茲海峽接連發生矛頭指向德黑蘭的油輪或商船受襲事件，以及伊朗涉嫌6月擊落美軍無人機，華府開始拉攏盟友組建新的波斯灣護航聯盟，儘管像日本以獨立身分行事，但明顯也是響應美方號召（見另稿），在伊朗眼中卻是軍事威脅。評論認為，這次中俄伊聯合軍演有回應美方做法之意，伊朗政評人梅赫拉比（Mani Mehrabi）稱：「伊朗改變國防策略，並想向西方傳達『伊朗海上防禦邊界正擴大』的信息。」美國有線新聞網絡（CNN）稱，今次演習勢被美國視為挑釁。

中方參與軍演令外界關注其中東問題上的取態。聖彼得堡大學政治學家列克修京娜向俄羅斯衛星社稱，中國參與軍演反映有意在中東地區扮演更積極角色，又指軍演在距離中俄很遠的地方舉行，顯示兩國準備好在世界各地協調行動，兩國關係正邁向新的戰略高度，特別是軍事政治合作方面。

華國防部：為表國際政治多元化

但中國國防部發言人吳謙周四稱，三國軍演只屬正常軍事交流活動，否認軍演跟地區局勢有必然關係。內地西南大學伊朗研究中心主任冀開運則承認，中俄伊三國面臨美國壓力下，聯合軍演有「抱團取暖之意」，但強調中方舉動並非意圖與美國對抗，「與第三方合作只表明國際政治的多元化、民主化」。

（綜合報道）