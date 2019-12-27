測試外籍教師性取向 印尼被批針對同性戀

印尼政府自2015年起，規定外籍教師獲國際學校僱用前須接受心理測驗，校方亦會聘請心理專家進行鑑定，確認對方沒有「異常性行為或性取向迹象」。事源2014年雅加達國際學校爆出具爭議的性侵醜聞，加拿大籍教師及6名印尼人被指控性侵年幼學童，最終他們全被定罪並判處長期監禁，惟不少提堂證據均被指荒謬，例如指加拿大籍教師使用「魔法石」誘拐兒童。

至少38問題涉性取向同性戀取態

當局自此開始執行針對外籍教師的心理測試，並稱規定旨在防止學校聘請到外國的戀童癖者。有國際學校剛於上月進行測試，《紐約時報》獲得其測試問題，發現至少有38條都與性取向及對同性戀的取態有關。當局未有為測試制定標準，部分問題頗為私人和唐突，例如問測試者有多同意「我希望在死前能嘗試與男女兩性都有過性經驗」等說法。不少問題相信是源自用以評估人格特質和心理病理學的「明尼蘇達多項人格問卷」（MMPI），其他則是以衡量性取向的金賽量表（Kinsey Scale）為教師評級。

教育部官員指，現時全國有168間提供國際課程的學校正實施有關規定，「對外籍教師而言，若心理學家認定其性傾向異常，那麼他肯定不會獲校方僱用」。有拒絕為學校進行測試的心理學家坦言，利用專業進行涉及歧視的審查非常不道德。國際特赦印尼分部總監哈米德（Usman Hamid）亦批評，此舉「違反印尼憲法，以及印尼在國際人權法下承擔的責任」。

近年仇視LGBT漸成風

印尼曾被視為伊斯蘭世界中最寬容的國家之一，惟近年仇視同性戀、雙性戀與跨性別人士（LGBT）的情緒日漸高漲。國會原定今年9月通過新修訂的刑事法，將同性戀及相關行為列作違法，惟觸發大規模示威後終暫緩表決，但預料來年仍會提出類似草案。

（紐約時報）