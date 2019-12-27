挪威前駙馬自殺亡 終年47

貝恩（Ari Behn）的母親是國王哈拉爾五世與王后索尼婭長女馬莎（Martha Louise）的物理治療導師，可說是貝恩與馬莎之間的紅娘。貝恩初以短篇小說集《悲痛欲絕》（Sad as hell，暫譯）的作者而知名，但他後來曾被拍攝到在美國拉斯維加斯跟妓女在派對上吸毒，因此兩人結婚時備受爭議。

曾稱離婚後感恐懼焦慮

他們育有3名女兒，並一同寫出有關婚禮的書《促膝談心》（From heart to heart，暫譯），但兩人去年離婚。馬莎在宣布離婚後表示：「我們對於不能再向孩子創造應得的安全港而有罪疚感。」去年貝恩介紹他描述對抗其心理健康問題的新書《地獄》（Inferno，暫譯）時表示，離婚後感到恐懼和極度焦慮。貝恩在2017年又透露於2007年的諾貝爾和平獎音樂會上，被坐在旁邊的金像影帝奇雲史柏斯摸下體。

哈拉爾五世與索尼婭發表聲明，形容貝恩曾是他們家庭多年來相當重要的一部分，會讓關於他溫暖而美好的回憶伴隨他們，亦對孫女失去父親而感到遺憾。

（BBC/中央社/每日郵報）