伊朗多地「封網」 網民憂再鎮壓

上月血腥鎮壓 難屬召悼念示威

伊朗全國上月中旬起爆發示威，抗議當局大幅提高汽油價格，當時伊朗當局幾乎徹底「封網」，後來才有手機拍攝片段傳出，揭發安全部隊向手無寸鐵的示威者開槍。國際特赦指至少304人被殺，數千人被捕。路透社則引述匿名伊朗內政部官員指，死亡人數高達1500。其一死者、27歲巴克蒂亞里（Pouya Bakhtiari）的親友近日以社交媒體號召昨日示威，悼念他在全國第五大城市卡拉季（Karaj）被殺害40日。據報巴克蒂亞里的家人都已被捕，當局擔心悼念示威會引發更多動盪。

英媒料哈梅內伊魯哈尼指示

據半官方伊朗勞動新聞社（ILNA）的消息，當局周三預先在卡拉季所在的厄爾布爾士省「斷網」，文化名城設拉子所在的法爾斯省、種族矛盾甚深的庫爾德斯坦省以及西北部贊詹省都榜上有名。網絡監察服務商NetBlocks確認伊朗多個主要城市的網絡使用量下跌，但規模暫難判斷。有伊朗網民在社交媒體確認情况，擔心當局準備再次武力鎮壓。

ILNA引述匿名官員表示，做法是「基於安全部門的指示」，英國《獨立報》稱相信是指最高國家安全委員會，成員包括最高領袖哈梅內伊、總統魯哈尼以及革命衛隊最高指揮官等。

（獨立報/BBC）