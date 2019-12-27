以總理造勢遇火箭襲擊警報

稱加沙發射 派機轟炸還擊

利庫德集團黨魁選舉昨投票，內塔亞尼胡面對前內政部長薩爾（Gideon Saar）挑戰，但外界預計陷入貪腐指控的內塔亞尼胡仍可保住位置，明年3月再次帶領該黨出戰大選。以色列今年兩次選舉都未成功籌組政府，須在1年內第三度舉行大選。

現場片段顯示，內塔尼亞胡當日被介紹出場後僅兩分鐘，就被保安人員護送離場。活動組織者向在場人士稱，阿什凱隆（Ashkelon）有紅色警報，指有火箭來襲。當地電視台報道，警報響起後內塔尼亞胡即被送到避難所。以軍後來確認有一支火箭從加沙向以色列發射，但已被以色列的鐵弩系統攔截，其後派戰機和直升機轟炸加沙地帶數個哈馬斯目標還擊，但軍方沒有透露今次導彈攻擊是哪個組織所為。

內塔尼亞胡在事發約12分鐘後重新上台繼續拉票。他同日稍後在Twitter貼文，稱發動今次攻擊的人應「執包袱」。這是他近期第2次出席活動時遇到火箭襲擊警報，今年9月他到訪鄰近的阿什杜德（Ashdod）出席競選活動時亦遇上火箭警報，同樣要短暫離場。

事件還成為內塔尼亞胡被政敵攻擊的理由。9月大選帶領藍白黨跟利庫德集團平分秋色的前參謀總長甘茨發表聲明，批評人民在恐怖分子擺佈下生活，以及總理無法到訪國內某些被威脅的地區，都彰顯了以色列南部安全政策的恥辱。

（衛報/CNN）