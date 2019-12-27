俄示威模式轉變 民眾自發無大台

地方學校多年未建 母市政府外問責

莫斯科智庫社會及勞工權利中心負責追蹤示威運動團隊的主管奧奇金娜（Anna Ochkina）發現，2016年全國有接近1600宗示威，此後到2018年增至2200宗，截至今年9月底則有1440宗，並從中發現示威形式的轉變──愈來愈多示威不是活動人士或政黨發起，而是普通市民發起。

38歲家庭主婦貢克爾（Oksana Gunker）便是其中一位。她有5個孩子，其中一人因所住區域學額不足，被迫搭車1小時上學，數年來地方部門亦未有履行建校承諾，令她大感不滿。終於在本月一個早上，以往從未示威的貢克爾拿着標語去到聖彼得堡市政府大樓外抗議，要求知道誰人要為其所住區域學校不足而負責。她說：「許多人都在討論，責罵政府，但有什麼改變了？我們需要行動。」

「示威素人」為大型運動注動力

非牟利公民活動項目Activatica的主編馬特維耶夫（Mikhail Matveyev）對這些示威素人寄望甚殷，相信草根行動會在俄羅斯漸趨政治化。他指民眾「看不出有可能在制度裏保護他們的利益，故他們需要嘗試改變這制度」。獨立民調機構列瓦達中心本月初公布的統計結果亦顯示，19%受訪者稱已準備參與政治示威，29%則稱會考慮參與。

（綜合報道）