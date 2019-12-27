要員遭強徵北極充軍 俄反對派斥如同綁架

23歲的沙韋迪諾夫（Ruslan Shaveddinov）去年曾擔任納瓦爾尼（Alexei Navalny）競選團隊成員，現為其反貪基金的項目經理，亦是納瓦爾尼YouTube頻道的主播。納瓦爾尼周三在博客發文，稱警方周一突然闖入沙韋迪諾夫位於莫斯科的寓所搜查並將他帶走，其手提電話亦被停用，至周三沙韋迪諾夫才能借用電話與他聯絡。

送-27℃新地島 軍人監視收電話

文中稱，沙韋迪諾夫表示被帶到位於北冰洋、氣溫僅得零下27℃的新地島（Novaya Zemlya）13662部隊基地。雖然他未被囚禁，可在軍營內走動，但有一名軍人負責監視他，即使他如廁時亦在附近看守，形同被囚禁。沙韋迪諾夫稱其電話遭沒收，亦不准與外界聯絡，與一般服役軍人每周可通電話一次的做法不同。他已向基地內醫療人員提出自己的健康狀况不宜參軍，對方同意檢視相關文件，但未知會如何跟進。

以健康理由申免役被駁回

納瓦爾尼形容沙韋迪諾夫是政治犯，遭當局「違法剝奪自由」，又稱當局做法愚蠢，讓未經受訓者現身機密處處的軍事重地。他的發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）向法新社稱，沙韋迪諾夫近期正負責與莫斯科市議會的反對派議員作聯絡人，可能因而成為當局針對目標。有反對派民眾於莫斯科軍方總部等地示威，要求當局釋放沙韋迪諾夫。

俄國規定18至27歲男性公民必須服兵役1年，不過以健康狀况或升學為由免役者不在少數。俄羅斯獨立新聞網站Meduza指出，沙韋迪諾夫10月底曾以健康理由就徵兵令提出上訴，11月被駁回，而在本月17日再次申請上訴，惟在周一，即他被帶走當天再被駁回。根據俄法律，上訴者不得被派駐服役。

軍方：逃役多時 派駐地點符健康

莫斯科副軍事委員洛克捷夫中校（Maxim Loktev）向塔斯社（TASS）稱，沙韋迪諾夫逃避服役多時，當局才以合法方式將其徵召入伍，又稱其派駐地點符合其健康檢查結果。

關注俄國軍民關係的人權人士克里文科（Sergey Krivenko）指出，雖然沙韋迪諾夫就徵兵令已完成上訴程序，但強迫其參軍仍屬違法，同時一般新兵入伍後會獲安排到訓練營受訓，而不會直接送往軍事基地，遑論偏遠的北極島嶼。惟非法徵兵並無法作為退伍的法律依據，料沙韋迪諾夫將繼續被迫服役。

俄國近年不斷加緊打壓納瓦爾尼及其盟友，去年納瓦爾尼遭否決其競選總統資格，又一度以煽動示威為由將其囚禁。今年7月又藉詞取消多名參選莫斯科地方選舉的反對派參選資格，觸發近年最大規模示威。至今年10月，司法部將反貪基金列為「外國代理人」，被指旨在箝制反對勢力活動。當局周四在其辦公室搜查時，亦一度將他帶走。

（BBC/法新社/Meduza）