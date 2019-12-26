有難屬放棄尋親 有倖存者致力重建

斯里蘭卡是當年海嘯中僅次於印尼受創最嚴重的國家。以糖業致富的古納塞克拉（Kushil Gunasekera）災後不久回到家鄉南部省小村落森尼伽馬（Seenigama），用了15年時間重建村落。他又在幾名板球明星協助下籌建慈善組織「良善基金會」（Foundation of Goodness），現發展成每年預算逾100萬美元、受惠人數逾2.8萬人，聘請數十專家營運幼稚園、提供職業技能訓練和資訊科技培訓。基金會還在海灘建立訓練中心，培訓職業潛水員，以滿足斯里蘭卡旅遊業復興需要。

27歲的伊莎里（Namal Ishari）是當年奮力爬上斜坡保命的森尼伽馬人之一，曾以為自己人生「玩完」，卻獲良善基金會扶養，現任職基金會有份創立的支援團隊，她對此充滿感恩道：「對很多人來說，這是他們失去許多事物的時刻；但對其他人來說，這是協助他人的人生得到很多事物的時刻。」

（路透社）

（災後15年）