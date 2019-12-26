南亞海嘯預警低效 窮人仍居海濱險地

2004年12月26日，印尼蘇門答臘島以西發生9.1級大地震，引發巨大海嘯侵襲最少7國，造成逾23萬人死亡。為避免重蹈當年缺乏海嘯預警的覆轍，區內28國在聯合國教科文組織轄下「政府間海洋學委員會」（IOC-UNESCO）協助下，斥資逾4億美元（逾31.2億港元），在2013年成立IOTWMS，設備包括101個海平面儀、148個地震儀和9個浮標。

器材少維護不足 突襲巨浪成挑戰

IOTWMS秘書處主管圖馬拉（Srinivasa Tummala）聲言，對比在2004年，印度洋地區如今面對海嘯下會更安全，但系統缺乏足夠浮標等用以探測海嘯的器材，實時數據分享仍有不足，以及維護系統不易，仍是海嘯預警工作面對的最大難題。圖馬拉又指出，去年印尼發生海底山泥傾瀉引發的雙重海嘯，巨浪短時間內撲向岸邊，也對預警系統構成挑戰。

專家目前正研究流動應用程式和全球衛星導航系統（GNSS）等新技術以加強應對能力。圖馬拉續稱，海嘯預警系統重點在於社區的應對準備，包括須定期演習。

社區應對準備依賴前線支援，49歲的印尼男子阿里夫（Arif Munandar）便是其中一員。阿里夫是海嘯倖存者，當年失去妻兒和多名親戚，現任亞齊省的減災機構任無線電通訊技術員，視確保所住村莊的海嘯預警系統獲良好維護為個人使命。

不過，阿里夫的遭遇揭示另一問題，他所住的班達亞齊是當年海嘯重災區，迄今仍受海嘯和水浸等威脅，當局卻容許民眾在此重建家園。

像阿里夫便在收容營地住了6年，卻因負擔不起搬到他處，只能在距岸邊500米重建新居。路透社引述官員和專家指因執法不嚴，政府缺乏資源重新安置居民，亦有人拒絕放棄沿海生活和生計；當局曾考慮沿岸2公里範圍禁止興建建築物，但因受社區反對擱置。

（路透社）

（災後15年）