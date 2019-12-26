咫尺地球：2019：海外香港人群體的轉捩點 ／文：沈旭暉

海外港人身分覺醒 甩「離地」標籤

一旦海外香港人這群體，成為香港本土的戰略縱深，以下互動，就會陸續有來：

海外香港留學生連結世界各地的未來精英，建立國際人脈網絡；

‧海外香港專才無論持什麼立場，都會逐漸撥備一個收入、時間百分比，放在香港本土事務，以及當地和香港有關的事務；

‧當海外香港人以香港核心價值、而不是以出生地為主軸舉辦活動，應能避免「唐人街化」，逐漸吸引當地同路人參與，這就像一些海外、內地專才來到香港後，逐步被香港核心價值融化，成為「真香港人」一樣，為香港人的持續國際化，保持新鮮血脈；

‧海外香港人只要有經濟實力，進行策略投票，足以開啟和當地政治、社區領袖的互動，剛過去的加拿大、英國大選，已見這方面的嘗試；

‧海外香港人的公司、工作，在互聯網、斜槓人時代，不少可以和香港本地市場互動，例如設計、程式一類，可以遙距請本地香港人完成，無形中提供了經濟上的安全閥；

‧至於本地香港人的公司，同樣可以有工作聘請海外香港人，作為半實質的助學金；

‧本地青年希望出國，有了世界各地香港人群體支援，可望有更多可能性；而美國的《香港人權與民主法案》列明因這波運動而有刑事紀錄者，入境、工作等不會受影響，也為其他國家開了先例，特別是不少香港、內地大企業傳出「更謹慎」聘請這幾年畢業的香港學生，海外就業，更形可貴；

‧不同地域的海外香港人在「無大台、有平台」原則下，可能逐漸出現類似「香港文化協會」的組織，溝通各地港人之間的合作；

‧香港與英屬處女群島、開曼群島等，一直擁有類似金融身分，而香港人一大專長，就是金融管理；假以時日，海外香港人、英聯邦避稅天堂、香港這三角關係之間，也許會出現更多的基金、投資可能性……

以上這些，其實並沒特別新奇的發展。香港特區政府的對外經貿辦駐各地辦公室，理論上，也有責任開拓這類工作，雖然因為政治原因，顧忌很多，但畢竟是一種官方聯繫。然而上述民間網絡，足以釋放的潛能更多，特別是經過過去6個月，香港人身分認同在全球急速強化，不少海外港人的參與度、積極度，甚至比本地香港人更高。

民間網絡潛能多 對華有利有弊

目前有超過100萬海外香港人，其中超過一半居住在加拿大，然後是美國、英國、台灣、澳洲等，已經具備了建構互助共同體的基礎。對中國而言，只要讓香港回到回歸初年一國兩制的初始狀態，這個和本地互通的海外香港人群體，也有百利而無一害，同樣是中國軟實力的一部分，就像2000年，海內外香港人紛紛自發協助北京申辦奧運一樣；但假如中港矛盾持續發酵對立，自然就是另一回事。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）