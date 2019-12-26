醜聞打擊安倍開賭計劃

被視為東奧後旅業支柱

目前中央政府正就興建IR事宜與地方政府協調，9月時全國有9個地方自治體對計劃有興趣，包括北海道、千葉市、東京都、橫濱市、名古屋市、大阪府、大阪市、和歌山縣及長崎縣。惟不足3個月後，北海道知事鈴木直道上月底就表明暫不申請引進IR，原因是憂慮影響當地環境，及當地有2/3民眾對計劃表示擔憂等。

橫濱市則力爭於山下碼頭建造IR，市長林文子本月初起向市民說明項目，但不少人憂慮此舉助長民眾沉迷賭博，甚至導致罪案增加，故反對計劃。有團體周日（22日）在山下碼頭舉行集會抗議，主辦單位稱近2000人出席。秋元的醜聞勢進一步打擊IR計劃的形象，各地負責人昨日都先後表明，已制定針對職員與IR業者聯絡時的守則及其他相應措施。

不過醜聞近日持續發酵之際，大阪府和大阪市周二（24日）仍率先公開招標，預定區域為2025年世界博覽會所在人工島夢洲，目前已收到美高梅國際酒店集團、雲頂新加坡及銀河娛樂等多個財團概念徵集書。

（NHK/產經新聞）