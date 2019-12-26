日眾議員涉收華企賄賂被捕 秋元司曾任副大臣 被指助爭北海道賭場經營權

涉收21萬賄款 受招待遊北海道

日本國會2016年通過推進開賭的綜合型度假村（IR）法案，秋元司翌年8月起出任國土交通省兼內閣府副大臣時，正是負責監督有關項目的開發工作。據當局調查，他涉於2017年9月，在東京都從有意參與IR項目的中國企業「500.com」收取300萬日圓（約21萬港元）的現金賄款，並於去年2月接受該公司招待，與妻子到北海道旅遊，機票及住宿等費用價值約70萬日圓（約5萬港元）。

日本對上一次有現職國會議員被捕，已是2010年1月涉嫌違反《政治資金規正法》的時任眾議員石川知裕。日本傳媒報道，調查員昨亦到自民黨眾議員白須賀貴樹及前眾議員勝沼榮明的事務所搜證，據指他們有份與秋元一起到深圳視察。

「500.com」總部位於深圳，從事體育博彩等事業（見另稿），其顧問紺野昌彥、仲里勝憲及前董事鄭希亦涉賄賂被捕。當局原先調查他們在未經申報下從海外攜帶100萬日圓以上的現金入境，涉違反《外國匯兌及外國貿易法》，接着本月先後搜查秋元的前政策秘書等人寓所及其議員事務所，最終演變成國會議員貪污醜聞。

朝日：與華企顧問關係密切 曾代支旅費

涉事公司於2017年7月登記日本法人，翌月以推廣IR事業為由在沖繩舉行研討會，當時秋元亦有到場發表演說。《朝日新聞》引述消息報道，他同年12月邀請其他議員一同到深圳參觀「500.com」總部，其間公司高層表明對日本IR事業感興趣，其後一行人到澳門視察。秋元亦被指與紺野昌彥關係密切，政治團體「秋元司後援會」同月曾向紺野全權持有的香港金融公司支付256萬日圓（約18萬港元）的旅費。該公司翌年1月明言有意投資北海道留壽都村的度假村項目後，秋元在2月到訪該村，據指曾與紺野及鄭希等人會面。惟「500.com」對IR的參與在同年夏季陷入停滯，北海道上月更宣布因環境問題擱置IR招商，導致該公司計劃受挫。

稱順道澳門視察 入賭場用「自己錢」

秋元被捕前曾接受多個當地傳媒訪問，表示深圳是個聚集眾多資訊科技企業的智慧城市，故當時希望到當地視察，其間沒有提及IR項目或收取金錢。由於當時在香港住宿，才會順道到澳門視察，在賭場使用的都是自己錢。至於到北海道的旅行，他則解釋是受到當地企業邀請，重申「絕對沒接受中國企業的請求或貪圖便宜，也沒收取過任何金錢」，跟其他涉事者的交情亦非特別好。

（NHK/朝日新聞/日經新聞）