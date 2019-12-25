全球暖化衝擊「水塔」山脈

全球1/4人面臨缺水威脅

英國皇家皇家霍洛威學院地理學者戴維斯（Bethan Davies）等32名科學家分析了全球78個山脈水塔系統，發表「世界水塔之重要性與脆弱性」報告，警告全球暖化使高山冰川、積雪、湖泊逐漸枯竭。當中由於亞洲對山脈水源的需求最大，其缺水壓力也在其他大洲之上。如中國、阿富汗、巴基斯坦與印度之仰賴拉達克山、喀喇崑崙山脈、興都庫什山脈、喜馬拉雅山脈。鑑於預測2050年前當地人口將增加五成，而溫度將提升1.9℃但降雨增加不到2％ ，這些山脈水塔不大可能承受得了需求持續增長的壓力。

戴維斯指出，必須抑制全球升溫幅度不高於工業革命前1.5℃，如此75％的山上冰雪都可得以保留。惟以目前速度，預計2040年就達到升溫1.5℃。

贊助這項研究的國家地理雜誌首席科學家貝利（Jonathan Baillie）說，今次的研究將有助使決策者以考慮保護提供資源、賴以維生的山脈為政策優先。

（綜合報道）