採礦業進駐 污染環境 阿根廷紅酒區爆水資源戰

《水資源保護法》於2007年制定，限制省內的採礦過程中使用危險化學品，並禁止大量用水的採擴項目，以免影響環境。惟門多薩省議會上周五（20日）以大比數通過修例，批准省內的採礦活動使用氰化物、硫酸及其他有害化學物質。儘管新法依然禁用水銀，並要求相關公司就業務對水資源的影響向政府提交評估報告，惟該省民眾與環保組織及左翼政黨均擔心新法對水源的損害，引發連場示威。

憂損生計 門多薩省史上最大型示威

惟省長蘇亞雷斯未有理會民眾不滿，周日（22日）宣布已有19個開採鈾、銅、金、鉛、銀、鋅、鐵礦項目等待議會批准，進一步激起民憤。蘇亞雷斯稱，吸納採礦業投資能為失業率達10％的門多薩省創造以萬計就業機會，且可藉相關特許經營權費等收益，為該省新的灌溉項目與公共工程開拓財源。該省礦業商會稱，修例能振興礦業，為門多薩省帶來近3.5億美元（約27.2億港元）收入，單單批准上述採礦項目中的6個，就能在動工階段衍生逾1.7萬個職位，待正式投產還可增至逾3900個。省環境部長明戈蘭塞聲稱水資源不會因新政策受損，也不會對環境構成任何負面影響，強調環保糾察將規管省內每一個採礦項目對環境的影響，且將在礦場所在地辦公開聽證會。阿根廷新任總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）表示支持礦業項目，認為對阿根廷從長期的經濟困境中復蘇至關重要。

商會稱增就業 議員促可持續發展

千計群眾周一（23日）再次遊行到省府門多薩市的省長辦公室外抗議，高叫「別動水源」和修例違憲等。惟這場門多薩省史上最大型示威演變成警民衝突。憤怒的示威者向現場防暴警員擲石，遭警方動用橡膠子彈與催淚彈驅散。有人則在社交網絡上惡意公開省長電話，4人涉電話恐嚇省長被捕。

環保團體、釀酒區工會領袖及居民稱，門多薩本身是一處半乾旱沙漠，全靠覆蓋安第斯山脈上的積雪融化提供水源，惟近年當地受全球暖化影響，水源減少，採礦業進駐將使當地更缺水。據官方統計，農業消耗了當地81％水源。綠色和平聲明表示，省政府在當地經歷史上最嚴重旱災時，仍決定支持污染性的採礦業，而非切實保護珍貴水資源，令人失望。省議會議員迪方索說：「批准修例使保護水資源與環境的法例倒退了12年。我們支持開發經濟，但必須是可持續的。」

（布宜諾斯艾利斯時報/衛報）