克里米亞鐵路大橋開通 烏克蘭歐盟齊轟俄

克里米亞大橋2016年動工，長19公里，是歐洲最長大橋，跨越刻赤海峽，連接克里米亞半島和俄國南部的克拉斯諾達爾邊疆區。該橋公路部分已於去年通車，預計到2020年可供1400萬旅客及1300萬噸貨物流通。

普京出席儀式 俄稱建橋毋須批准

烏克蘭外交部周一發聲明抗議俄羅斯所為違反國際法，要求俄方停止在「暫時佔領的烏克蘭領土上的非法行動」。俄羅斯國家議會杜馬外交事務委員會副主席波克隆斯卡亞隨後回應稱，烏克蘭的抗議毫無意義，而克里米亞大橋建於俄國領海，毋須任何人批准。

2014年3月16日，克里米亞地區經過全民公投決定脫離烏克蘭加入俄羅斯，不過公投未獲烏克蘭、歐盟、美國等西方陣營的承認。烏克蘭視克里米亞為被俄羅斯佔領的領土。西方國家也因此事對俄國實施經濟制裁；歐盟本月延長對俄制裁6個月。

歐盟昨發表聲明，嚴厲批評俄方興建大橋除了侵犯烏克蘭主權與領土完整外，亦限制船舶經刻赤海峽進入亞速海的烏克蘭港口，促俄國依循國際法，確保航運不受阻礙。

（綜合報道）