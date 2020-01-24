研究：世人BMI升 食物需求增近八成

德國哥廷根大學世界植物中心農業及公共經濟專家克拉森教授（Stephen Klasen）及德彭布施博士（Lutz Depenbusch）帶領研究團隊，分析全球人類體型變化對所需熱量的影響。專家指出，全球大部分國家人口身高與BMI均有增加趨勢，令每日人均所需熱量在2010至2100年間增加253千卡，相當於額外兩根香蕉或一份炸薯條，這將令2100年全球整體所需熱量較2010年增加18%。

專家：糧食政策失當將加劇貧富懸殊

報告亦指出，根據聯合國《世界人口展望》預測，全球人口將由2010年的近70億增至2100年的110億，亦將令全球所需熱量增加60%，連同體型變化帶來的需求增長，到了2100年，全球人類所需熱量將較2010年增加近80%，相當於2010年時尼日利亞與印度人口所需熱量的總和。

報告認為，撒哈拉沙漠以南的非洲地區正出現人口急速增長，料將特別受熱量需求增加的趨勢影響。專家警告，如全球糧食政策未能應付未來需求，將加劇經濟不公。例如富裕地區的民眾維持現有飲食習慣，便令供應減少，糧食價格上升，貧窮地區人口便只能負擔高熱量、低營養的廉價食物，導致營養不良及肥胖，帶來的疾病將成公共衛生重擔，亦將使貧富懸殊惡化。研究報告刊於《公共科學圖書館》（PLOS ONE）期刊。

（BBC）