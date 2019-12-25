佳節倍孤獨 慈善組織獻策送暖

「社交長櫈區」鼓勵跨代溝通

英國媽媽古爾登（Louise Goulden）2017年休產假時，忽然想到將幼兒帶到安老院不僅有助鼓舞長者，亦能安撫受產後抑鬱等問題困擾的孤獨父母，孩子亦能從正面的社交活動中獲益，因此開始每周到安老院舉行活動，讓年齡相差近百歲的幾代人聚首一堂。近日他們一同歡度聖誕時節，有長者形容活動為她帶來生活動力。英國去年的官方數據顯示，當地每20人就有一人受孤獨情緒困擾。不少社會企業視其為「流行病」並提出不同紓緩措施，英格蘭中部就有組織建立「社交長櫈區」，鼓勵不同年紀的人坐到長櫈上與鄰里交談。

歐盟委員會的報告指出，身體狀况欠佳、貧窮及獨居都是提升孤獨感的主要因素。這個問題涉及不同年齡層，雖然長者在社交上或較其他年齡層孤立，但報告指他們未必更常感到孤獨。有專家指生活出現巨變如搬遷及生育等，以及社交媒體普及都會加劇孤獨感。荷蘭政府兩年前就投資2600萬歐元盼解決孤獨問題，包括提出「跨代共居」概念，讓年輕人以較低租金與獨居長者同住，又鼓勵企業訓練員工留意顧客有否出現孤獨迹象，以便能及時支援。

（路透社/Euronews）