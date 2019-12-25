走過崎嶇2019 英女王聖誕文告籲和解 鼓勵邁步「為世界帶來改變」

英脫歐生波折 王室醜聞多

英女王的聖誕文告將於今日（25日）正式播出，在預先公開的其中一段節錄片段中，她提及日前出席諾曼第登陸75周年的典禮：「那些過去不共戴天的敵人本着真正和解的精神，齊集於英倫海峽兩岸的友好紀念儀式，拋下過去的分歧……透過願意放下過去的分歧並一同前進，向我們付出龐大代價才贏得的自由及民主致敬。」另一段影片則關於耶穌一生及和解的重要性，她認為憑着信仰及希望邁步，將有助克服根深柢固的分歧並帶來和諧，但承認道路並非一直平坦，「今年有時或令人感到頗為崎嶇，但只要邁出一小步，便能為世界帶來改變」。

今年英國王室和整個英國可謂一波三折，脫歐進程自2016年公投以來一拖再拖，導致當地的政治及地區分歧加劇。約翰遜在7月接替文翠珊成為首相，並於9月向女王提請暫停國會，令她一度被捲入憲政危機。約翰遜雖在本月選舉取得大勝，令其脫歐協議終獲通過，但亦引發蘇格蘭獨立公投的呼聲。他周一發表聖誕文告時沒有提及脫歐，而是祝願民眾享受佳節，並「盡量別和親戚或其他人有太多爭執」。他又提到目前全球有不少基督徒受到逼害，表明英國會「與各地的基督徒同在，團結一致捍衛大家實踐信仰的權利」。

約翰遜促享佳節「親戚少爭執」

英國王室亦出現多宗負面新聞，其中最受注目的是安德魯王子被揭發與涉販賣少女當性奴等罪行的美國富商愛潑斯坦相熟。有愛潑斯坦案的受害者聲稱，曾在未成年時被迫三度跟安德魯上牀。雖然他多次否認，惟最終仍以辭去公職收場。另外，98歲的菲臘親王1月發生車禍後被批評沒有繫上安全帶，最終自願放棄駕駛執照。他聖誕前仍要到醫院接受檢查，直至昨日出院。哈里王子和梅根則被斥在提倡環保之際仍使用私人飛機，兩人9月亦承認深受輿論壓力困擾。外界一直有傳言指哈里與兄長威廉王子不和，哈里一家今年亦飛到加拿大過聖誕，被批評在祖父菲臘親王入院之際卻到外地度節日。

有英國傳媒將今年的賀辭與1992年對比，英女王形容當年是「糟糕的一年」（annus horribilis），她3名子女的婚姻瓦解，而且溫莎城堡遭大火嚴重損毁。白金漢宮發布的照片顯示，女王的桌上擺放了部分王室成員的照片，包括其已故父親國王喬治六世、王儲查理斯夫婦及威廉一家，相信是與王位繼承順序有關。惟今年未見哈里夫婦的照片，有別於去年展示他們的結婚照。

（路透社/衛報/BBC）