中小學生自殺新高 六成原因未明

日本社會整體自殺率自2010年起連續9年下滑，惟學童自殺率不跌反升，由2006年每10萬名兒童有1.2人自殺，增至去年的2.5人，增幅逾倍。在去年332宗學童自殺案中，高中生佔227宗，較去年同期急升42%，初中學生亦達100宗。已知自殺原因主要涉及家庭不和（12.3%）、受父母責備（9%）、憂慮未來前景（8.4%），但多達58.4%屬原因不明。

2016年，日本政府通過防止自殺對策，並向學校提供預防學童自殺的建議，包括教師及早介入高風險個案，如受欺凌或不上學的學生等，但學校隱瞞事實、疏於監察以至處理不當的例子並不罕見。

欺凌嚴重 校方處理不當例子多

今年7月，歧阜市立中學一名中三男學生遭受欺凌自殺，市教育委員會調查發現，男學生的一名同學早在5月目擊男學生領取供餐時被同學投擲果汁，故意給他討厭的食物等情况，便以便條告知班主任，班主任卻在查問時向其中一名涉事學生展示便條，且認定事件不屬欺凌，僅勸告了事，結果令情况變本加厲。委員會便批評校方早知有欺凌行為，但教師與校方合作不足，導致慘劇發生。

（日本網/讀賣新聞）

（環球熱話）