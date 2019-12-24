卡舒吉被殺案5人判死 王儲親信脫罪

卡舒吉最後一次現身是去年10月2日到沙特駐伊斯坦布爾領事館，領取結婚所需文件，此後下落不明。其後沙特檢察機關宣布，經初步調查卡舒吉在領事館因與他人發生肢體衝突而死於「謀殺」，案中11名被告在利雅得接受秘密審判。

周一被判無罪的3人包括屬王儲穆罕默德親信的前情報局副局長阿西里（Ahmed al-Assiri），他因證據不足被判無罪。王儲另一親信、前高級顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）則接受調查後沒被起訴。另外時任駐伊斯坦布爾總領事奧泰比亦被判無罪獲釋。

無國界記者秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在Twitter貼文，指沙特法院把5人判死是令他們永遠保持沉默、掩蓋真相的方法。聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉芒（Agnes Callamard）亦批評，幕後主腦仍逍遙法外。

沙特王儲穆罕默德被指是下令殺死卡舒吉的幕後主腦，沙特官方一直否認。

（路透社/法新社/CNN/Politico）