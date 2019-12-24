通訊軟件ToTok被揭間諜程式

阿聯酋開發 下載數百萬計

ToTok幾個月前才推出，被開發者宣傳為一款安全而簡便的通訊程式，在中東、歐洲、亞洲及北美甚受歡迎，到上周更成為美國其中一個最多人下載的社交程式；在Google Play Store中，ToTok在沙特阿拉伯、英國、印度和瑞典等，擠入上周免費下載榜頭50名。阿聯酋嚴禁WhatsApp、Skype等西方主流聊天應用程式，迫使使用者要尋找其他替代品，而ToTok的數以百萬計用戶中，大多居於阿聯酋。

《紐約時報》引述不願透露姓名的美國官員報道，情報顯示阿聯酋利用ToTok追蹤用戶的對話、所在地點（以報告天氣為幌子）、社交關係及所查看的媒體，相當於一個監控工具。ToTok由阿聯酋企業Breej Holding開發，實際上由阿聯酋情報官員、前美國國家安全局（NSA）和以色列軍事情報人員經營的DarkMatter公司營運，而DarkMatter還被發現與數據挖掘公司Pax AI有關聯，Pax AI 與阿聯酋信號情報局位處同一幢大廈。

《紐時》的報道引述專家稱，中東國家如沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾，以往曾透過美國和以色列私人企業監控反對者，但今次事件顯示，政府已能夠繞過第三方，直接監控目標人物甚至是普羅大眾。

Google和蘋果公司隨即將ToTok從各自的應用商店中下架。Google表示，這款程式違反其政策，蘋果則解釋說，它仍在研究該款程式的聊天客戶端。Breej沒有回應，而阿聯酋和美國中情局（CIA）均拒絕對報道置評。著名科技網站Wired呼籲已下載的網民立即將ToTok刪除。

（紐約時報）