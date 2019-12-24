封網成政權慣用手法 印度最嚴重

關注互聯網自由的組織Access Now指出，在印度克什米爾的斷網是民主國家之中歷來最長時間，持續已超過135日；當地斷網源於印度政府撤銷查謨─克什米爾邦的自治權，觸發當地動盪，政府以安全為由封鎖當地手機、互聯網和固網電訊服務。

中國亦被指在2009年應付新疆種族衝突和動亂期間，曾中斷整個地區的電話和互聯網服務。中國的網絡審查系統「防火長城」成為政府加強網絡箝制和遏制異見的工具。其他非洲國家如津巴布韋、剛果民主共和國、乍得和埃塞俄比亞亦在遏止反政府示威期間中斷互聯網。

全球近半人口活於「政治斷網」國家

互聯網關注組織Access Now指出，2018年全球有196宗斷網個案，主要集中於亞洲、非洲和中東；而今年1至7月有最少128宗斷網個案，亞洲和非洲最受影響，當中又以印度有80宗個案居首，整體數字超過前一年總數一半，可能成為斷網問題最嚴重的一年。美國華盛頓非政府組織自由之家（Freedom House）指出，全球近半人口生活在政府通常以政治因素而中斷互聯網的國家。

（CNN）