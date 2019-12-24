遏激進抗爭 印度充公破壞者資產 店外示威連坐罰東主 查封逾60舖

【明報專訊】印度民眾抗議《公民身分修正案》（下稱公民法）浪潮觸發暴力衝突和破壞，當局除了在部分地區封鎖互聯網和手機網絡外，最新阻嚇招數是要破壞者「找數」，要施行暴力破壞的示威者繳交所造成破壞的金額損失，如果不交，其物業資產就會被充公和拍賣，當局過去兩天最少查封了逾60間店舖。有大學生則要求當局亦應為保安部隊闖入大學所造成的破壞作出賠償。
北方邦近期示威較為嚴重，其中穆扎法爾訥格爾（Muzaffarnagar）等13個地區在上周的大型反修例示威之中先後爆發暴力事故，造成公共及私人財產損失。北方邦政府正着手確認破壞者，以充公其資產彌補損失。首席部長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）說：「我們將對他們（暴亂示威者）作出報復行動。勒克瑙（Lucknow）、森珀爾（Sambhal）都有暴亂，我們將嚴厲處理。那些涉及破壞社會公物者的所有資產，將被沒收充公拍賣，抵償損失。錄像、閉路電視已攝下他們。」
北方邦13地區爆大型示威
在穆扎法爾訥格爾上周五（20日）的示威中，抗議者縱火燒毁約10輛單車、多輛汽車及破壞公物，其間30人受傷，包括12名警員。當地除了昨天設立特別調查組偵辦示威暴亂個案外，上周六（21日）率先查封了67間商店，但當局未有交代怎樣判斷那批店舖東主是「壞分子」。一名高級警官說：「暴徒在這些店舖外聚集，我們仍在調查誰要為暴力事件負上責任。」其餘警員稱，片段顯示有人從那些店舖內向警員扔石頭。
勒克瑙警方則指控伊斯蘭原教旨主義民兵組織滋事，昨日拘捕了兩名領袖。當地警察又成立了4人小組，專職評估暴力示威造成的公私損失、查找並發告票給蓄意破壞者；倘被告無法繳付罰款，將充公其財物。當地已發出一些查封通知。
案例裁政府可追討 未容許充公財產
北方邦是依據2010年安拉阿巴德（Allahabad）高等法院裁決執法，政府可向造成破壞者追討損失。可是沒有法律容許當局查封、拍賣，在暴力衝突中毁壞公物者的財產，抵消金錢賠償。
北方邦阿里格爾穆斯林大學（Aligarh Muslim University）學生周日（22日）則發信要求首席部長阿迪蒂亞納特，該為警察、快速反應部隊本月15日搗入校園非法禁錮學生和導致男生宿舍毁壞財物損失，作出賠償。
警涉闖校園毁財物 學生促賠償
印度多處昨日仍有反修例示威集會。印度國民大會黨主席索尼婭等該黨要員昨在新德里舉行靜默抗議，呼籲守護憲法、反對侵害民權的公民法、國家公民登記（NRC）。事態自12月11日國會通過法案以來，全國最少25人喪命，其中18人位於北方邦，警方扣留了5205人、逮捕705人，起訴了124人。此外，莫迪政府局部封鎖了互聯網，還有連串阻撓傳媒採訪工作事故。印度編輯協會昨日發表聲明，抗議北方邦等地警方在反公民法示威期間對傳媒人員採取的行動。總理莫迪呼籲國民冷靜，又指摘反對派撒謊，製造恐懼情緒。
（NDTV/印度時報/新華社）
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