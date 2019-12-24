遏激進抗爭 印度充公破壞者資產 店外示威連坐罰東主 查封逾60舖

北方邦近期示威較為嚴重，其中穆扎法爾訥格爾（Muzaffarnagar）等13個地區在上周的大型反修例示威之中先後爆發暴力事故，造成公共及私人財產損失。北方邦政府正着手確認破壞者，以充公其資產彌補損失。首席部長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）說：「我們將對他們（暴亂示威者）作出報復行動。勒克瑙（Lucknow）、森珀爾（Sambhal）都有暴亂，我們將嚴厲處理。那些涉及破壞社會公物者的所有資產，將被沒收充公拍賣，抵償損失。錄像、閉路電視已攝下他們。」

北方邦13地區爆大型示威

在穆扎法爾訥格爾上周五（20日）的示威中，抗議者縱火燒毁約10輛單車、多輛汽車及破壞公物，其間30人受傷，包括12名警員。當地除了昨天設立特別調查組偵辦示威暴亂個案外，上周六（21日）率先查封了67間商店，但當局未有交代怎樣判斷那批店舖東主是「壞分子」。一名高級警官說：「暴徒在這些店舖外聚集，我們仍在調查誰要為暴力事件負上責任。」其餘警員稱，片段顯示有人從那些店舖內向警員扔石頭。

勒克瑙警方則指控伊斯蘭原教旨主義民兵組織滋事，昨日拘捕了兩名領袖。當地警察又成立了4人小組，專職評估暴力示威造成的公私損失、查找並發告票給蓄意破壞者；倘被告無法繳付罰款，將充公其財物。當地已發出一些查封通知。

案例裁政府可追討 未容許充公財產

北方邦是依據2010年安拉阿巴德（Allahabad）高等法院裁決執法，政府可向造成破壞者追討損失。可是沒有法律容許當局查封、拍賣，在暴力衝突中毁壞公物者的財產，抵消金錢賠償。

北方邦阿里格爾穆斯林大學（Aligarh Muslim University）學生周日（22日）則發信要求首席部長阿迪蒂亞納特，該為警察、快速反應部隊本月15日搗入校園非法禁錮學生和導致男生宿舍毁壞財物損失，作出賠償。

警涉闖校園毁財物 學生促賠償

印度多處昨日仍有反修例示威集會。印度國民大會黨主席索尼婭等該黨要員昨在新德里舉行靜默抗議，呼籲守護憲法、反對侵害民權的公民法、國家公民登記（NRC）。事態自12月11日國會通過法案以來，全國最少25人喪命，其中18人位於北方邦，警方扣留了5205人、逮捕705人，起訴了124人。此外，莫迪政府局部封鎖了互聯網，還有連串阻撓傳媒採訪工作事故。印度編輯協會昨日發表聲明，抗議北方邦等地警方在反公民法示威期間對傳媒人員採取的行動。總理莫迪呼籲國民冷靜，又指摘反對派撒謊，製造恐懼情緒。

（NDTV/印度時報/新華社）