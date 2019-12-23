巴基斯坦學者涉辱回判死 家屬批不公

前代表律師遭威脅 2014年被殺

33歲的哈菲茲任職巴哈丁扎卡里亞大學講師，被指管理一個秘密的facebook群組，並在2013年侮辱穆罕默德和《可蘭經》。他亦被指邀請巴基斯坦裔英國小說家沙赫拉茲（Qaisra Shahraz）擔任講者，在一次講課中發表褻瀆伊斯蘭教的言論。

哈菲茲一案為巴國最具爭議的褻瀆案之一，審訊期長逾6年，並曾交由7名不同法官審理，哈菲茲的前代表律師更因案件受到宗教領袖和其他律師威脅，最後在2014年被殺。

哈菲茲的代表律師指摘控方打宗教牌令哈菲茲被定罪，形容做法毫不道德，會申請上訴。哈菲茲的家人發聲明批評法院無視證據不足，出於恐懼而屈服於外界威脅。國際特赦組織亦批評審判嚴重不公，對裁決感極度失望及驚訝。巴基斯坦人權組織社會公義中心指出，1987至2016年間最少1472人因褻瀆罪被控，最少17人被判死，但均暫未執行。

（衛報/BBC/半島電視台）