西非法郎國改幣制脫殖 CFA易名ECO

法國代表退出貨幣管理層

非洲法郎於1945年誕生，是法國為殖民地設計的貨幣，可分為西非法郎與中非法郎，兩者幣值相同，但在部分國家不能互通。非洲法郎匯率曾與法國法郎掛鈎，在法國1999年改用歐元後則改與歐元掛鈎，每一歐元（約8.63港元）固定兌656非洲法郎。現時除了幾內亞比紹（Guinea Bissau）及赤道幾內亞（Equatorial Guinea）外，其餘使用非洲法郎的12國均為法國前殖民地。雖然有支持者主張非洲法郎有助穩定非洲動盪地區經濟，但亦有反對聲音視之為法國殖民歷史的遺物。

今次改革只影響貝寧（Benin）、布基納法索、幾內亞比紹、科特迪瓦、馬里、尼日爾、塞內加爾及多哥（Togo）8個西非經濟貨幣聯盟的成員國。聯盟代表和其他有意自創貨幣、推動地區貿易與投資的國家，如尼日利亞及加納等國的領袖上周六於尼日利亞首都阿布賈會談，並達成協議。

科特迪瓦總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）上周六公布改革方案，除了在2020年將非洲法郎改稱ECO外，貨幣流通國家亦不會再將50%儲備寄存於法國國庫，另外西非經濟貨幣聯盟的董事會亦不再有法國代表參與，即法國完全退出管理該貨幣的職責。瓦塔拉形容改革標誌西非的歷史時刻，盼帶來繁榮時代。

馬克龍盼建友好合作關係

正出訪科特迪瓦的法國總統馬克龍盛讚改革是「歷史性的改變」，亦是終結殖民歷史遺物的重要進展。他強調法國在非洲殖民是「嚴重的錯誤」，希望非洲的年輕世代與法國建立新的友好合作關係。

（法新社/德國之聲）