古巴隔43年再誕總理 被批政治化妝

古巴上一位總理是革命領袖卡斯特羅（Fidel Castro），他於1976年重整憲法後廢除總理職位，轉任國務委員會主席（外界慣稱總統）。按照今年正式生效的新憲法，總統迪亞斯卡內爾依舊是國家元首，但將不再領導國務委員會或部長會議，獲任命總理的馬雷羅將接掌有關職務，成為政府首長。古巴官員表示，政府結構變革旨在改善官僚體系，提升國營企業的問責性和管理。

56歲的馬雷羅曾是古巴國營旅遊企業海鷗集團總裁，2004年起在卡斯特羅政府出任旅遊部長，2006年繼續效力於接替兄長掌權的勞爾（Raul Castro），並在去年勞爾下台、交棒現總統迪亞斯卡內爾後留任至今，上月更曾訪問中國推廣古巴旅遊。迪亞斯卡內爾稱，旅遊業對古巴經濟舉足輕重，讚揚馬雷羅職業生涯中「一直都是謙遜、誠實、有工作能力、政治敏銳，忠於共產黨及革命」。

專家：任管理者角色 總統才是領袖

美國加州聖名大學古巴專家洛佩茲—利維（Arturo Lopez-Levy）認為，馬雷羅職責並非帶領政府轉型，而是執行和管理者角色，「總統才是領袖」。她認為馬雷羅在旅遊業界及與投資者打交道的豐富經驗，是他獲委以重任的原因，亦反映古巴未來發展重心所在。

（法新社）