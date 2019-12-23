Tesco聖誕卡藏「在華囚犯」求救信

自稱上海監獄外國囚犯 被強迫勞動

卡上的英文指寫信者是來自上海市青浦監獄的「外國囚犯」，聲稱被強迫勞動，希望外界協助通知人權組織，又促請收到該卡的人聯絡曾經被囚青浦監獄的新聞工作者韓飛龍（Peter Humphrey）。女童父親最初以為是惡作劇，後來認為可能是件嚴肅的事，有責任按寫卡人的要求傳達予韓飛龍。

韓飛龍因曾替英國藥廠葛蘭素史克（GSK）到中國調查，結果與妻子在2013年被控涉嫌非法獲取公民個人信息罪，他被判囚兩年半，妻子入獄兩年。兩人以醫療原因提早獲釋。他在23個月牢獄期間被囚於青浦監獄。

聖誕卡由浙江雲廣印業有限公司生產，公司與監獄相距約100公里。韓飛龍在《星期日泰晤士報》表示不清楚求助者身分，但相信是其在囚期間結識的囚友。一名青浦監獄釋囚向韓飛龍稱，由囚犯包裝Tesco聖誕卡等商品至少已有兩年。Tesco發言人稱對事件感震驚，指上月曾檢視該工廠，未有發現違反囚犯勞工禁令的證據；現已立即暫停在該工廠生產及展開調查，一旦確認事件會將該工廠從供應商名單中移除。

（BBC/衛報）