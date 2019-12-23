山火燃民怨 澳總理腰斬度假善後 再為離國致歉 稱早計劃外遊

「我不是消防員或專家」

過去多周澳洲多處面臨創紀錄的嚴重山火，已摧毁逾240萬公頃土地（相當於近22個香港總土地面積），有毒煙霧且擴散掩蓋布里斯班乃至悉尼、首都堪培拉，造成最少10人喪命。迄周日單是新南威爾士省仍有逾105個火頭，其一達緊急程度，有59個未受控。

總理莫里森（Scott Morrison）在災情嚴峻時如常出發度假的消息引發街頭抗議，社交媒體出現批評聲浪，「你死去哪了？」（#WhereTheBloodyHellAreYa?）的主題標籤湧現。莫里森在群情洶湧下提前於上周六晚歸國，周日（22日）前往新南威爾士省鄉村消防局總部慰問消防員。他當場致歉，坦承出國是個錯誤，承認自上周一他離國並把國務交給副總理麥科馬克（Michael McCormack）以來，確實引發澳洲人的重大憂慮。他說：「假如我能讓時間重來，加上事後學到的教訓，我們將會做出不同的決定。」他補充說，現在是走出爭議的時候了。

莫里森解釋，稱度假一事早在7周前安排。他說：「我相信澳洲民眾都是心胸開闊且具同理心的人，知道當對孩子做出承諾，就會試着守住重諾。」但他也坦承，「作為總理，肩上還有其他的責任」。

減排承諾被指空頭支票

氣候專家認為，全球變熱帶來更長、更熱、更乾的夏季，是使山林大火變頻密與嚴重的原因。四面楚歌的莫里森表示，全球氣候變化與天氣異常狀况的聯繫並沒爭議，但不應將之與單一火災扯上關係。他表示澳洲一直有森林大火，儘管今年特別嚴重，但有粗心大意、縱火、雷擊、乾旱等很多因素，他說：「我確信人們同樣承認，氣候變化與任何一次火災，沒有實質的直接聯繫迹象。」他宣稱政府「正在對氣候變化採取行動」，承諾澳洲將實現《京都議定書》和《巴黎協定》目標，於2030年前減排26％，並指出可再生能源達「破紀錄投資」，能做到「不會破壞經濟或損害就業」。其自由黨—國家黨聯合政府不會改變澳洲的親炭（pro-coal）政策。

澳洲仰賴燃煤發電廠，人均碳排量在全球數一數二。許多批評者認為莫里森政府的減排目標是空頭支票。

（彭博社/澳洲9news/路透社/衛報）