最大非政府開發組織創辦人辭世

阿比德上周五（20日）晚因腦腫瘤在達卡一間醫院辭世。BRAC發表聲明道：「我們將以他循循善誘的韌性、尊嚴和謙卑來發揚光大他的遺志。」

在英國格拉斯哥大學會計系畢業的阿比德，原為東巴基斯坦（孟加拉前身）殼牌石油公司行政人員。1970年風暴襲境導致30萬人喪生，加上孟加拉國獨立戰爭湧現約1000萬難民，另有3000萬人流離失所，他自覺高薪厚職毫無意義，遂於1971年發動歐洲支持孟加拉解放戰爭運動，又變賣倫敦寓所籌錢成立BRAC的前身，援助災民、難民和貧民，提供醫療保健服務、小額信貸，支援農業、教育，努力改善夭折率和文盲等問題。孟加拉赤貧人口由80％減至約40％，BRAC被譽為一大功臣。此組織自2001年擴展服務，成為世界最大的非政府開發組織，僱員逾11萬，工作遍及阿富汗、南蘇丹等亞非11國，受惠人口達1.3億。

阿比德一生贏得過許多殊榮，包括2010年英國騎士勳章、2015年世界糧食獎，還有今年9月表揚教育成就的中國一丹獎、11月荷蘭表揚其對婦孺貢獻的奧蘭治—拿騷司令勳章。

（法新社/路透社/達卡論壇報）