俄售華軍備遭抄襲 專家：忌憚難敵厚利

「我們出口的軍備遭未經授權抄襲是巨大問題，過去17年已有約500宗類似個案。」俄羅斯頂尖軍工科技國企Rostec的知識產權項目主管利瓦德內（Yevgeny Livadny）本月14日接受塔斯社訪問，點名指中國竊取俄方軍工科技。他說：「單是中國就抄襲了飛機引擎、『蘇』（Sukhoi）系列戰機、空防系統、可攜式空防導彈，以及『鎧甲-S1 』（Pantsir）中程地對空導彈系統。」

「逆向工程」拆解設計結構

利瓦德內此話旨在敦促俄羅斯國防部或軍工企業重視在海外申請專利，但也揭露了莫斯科對中國過去一段時間利用「逆向工程」（reverse engineering，指將製成品拆解以分析其設計、結構和功能等，嘗試從中學習生產技術）的方式取得俄方軍工科技的憂慮。解放軍的「殲-11」戰機和「紅旗-9」防空系統便被指是1990年代以從俄羅斯購入的「蘇-27」戰機和「S-300」導彈系統為藍本開發而成。

俄羅斯總統普京上周在年度記者會重申中俄不打算建立軍事同盟，但強調兩國互信已達至「前所未見的水平」，他10月就公布正協助中國建立導彈預警系統，軍事合作惹外界注目。惟中俄關係是否如表面般友好，向來受西方輿論關注。

一度減售 俄與西方鬧翻後回升

華府保守派智庫國家利益中心主席西梅斯（Dimitri Simes）前日在《日經亞洲評論》撰文稱，正是俄方對中方抄襲軍事技術的顧慮，令中國佔俄方軍備出口的比例由2005年的60%急跌至2012年的8.7%，直至2014年克里米亞危機跟西方鬧翻，俄方才再巴結北京令比例止跌回升。他表示，出於地緣政治和經濟利益的考量，俄方短期內不大可能削減對華軍備出口，甚至要淡化逆向工程爭議。專門研究俄羅斯國防的獨立智庫「PIR中心」亞洲安全項目主任庫茲尤林（Vadim Kozyulin）透露，俄方也曾試圖阻止中方竊取科技，只是成效不彰，招數之一是要求中方大手購買軍備，而非只買幾件樣板以從中偷師。

「拿中國的錢投資開發」

俄羅斯科學院遠東研究所的卡申（Vasily Kashin）更稱，莫斯科現已接受竊取科技是跟中國做生意的難免代價，但一如其他面對相同問題的各國科企，俄國不會放棄這龐大市場。他又指俄方對逆向工程已不再那麼緊張，因抄襲舊科技耗時跟研發新科技一樣，「遠更容易的做法是，拿中國的錢，投資到我們自身的開發，然後任由中國人為所欲為」。他又指，中俄之間的地緣政治伙伴關係也有助紓緩俄方的顧慮。他解釋指，中方的建軍方向是逐漸減少陸軍，同時加強海軍，反映中方軍力增加「旨在應對美國及其盟友」。

但俄國《軍事出口》期刊總編輯弗羅洛夫（Andrei Frolov）提醒，俄方還擔心中國會逐漸侵蝕莫斯科在傳統軍備市場的份額。庫茲尤林亦指，中方軍事科技突飛猛進，不肯定未來還會否想買俄羅斯的軍備。

（日經亞洲評論/塔斯社/俄羅斯衛星社）